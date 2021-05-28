Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
MARDİN - Belediyeye ait çöp kutularının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

MARDİN - Belediyeye ait çöp kutularının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

- Zanlının çöp kutusunu çalması (Güvenlik kamerası)Belediyeye ait çöp kutularının çalınması güvenlik kamerasına yansıdıMARDİN (AA) - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, belediyeye ait çöp kutularının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Polis ekipleri, Kızıltepe Belediyesi tarafından yol boyunca kaldırıma monte edilen, dekoratif ahşap çöp sepetlerinin içindeki metal çöp kutularının çalınması üzerine çalışma başlattı.Çöp kutularını çaldığı gerekçesiyle bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.Öte yandan, zanlının çöp kutularını çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası Çöp Kutusu 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement