Marangoz atölyesinde yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Soğutma çalışmaları

-Polis ekipleri

-Vatandaşlar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih’te bulunan bir marangoz atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan dumanlar çevre ilçelerden görüldü.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Aynalıçeşme Sokak'ta bulunan bir marangoz dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 13.00'de çıkan yangının dumanları çevre ilçelerden de görüldü.

Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Mahalleli büyük panik yaşarken itfaiye ekipleri hızlı müdahalesi sayesinde alevler, diğer binalara sıçraması engellendi. Marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.



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