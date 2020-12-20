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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Marangoz atölyesinde yangın

Marangoz atölyesinde yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( VAN ) VAN


- Van’ın Edremit ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Süphan Mahallesi Taner Sokak üzerindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Salih Benek’e ait atölyede gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın, büyük hasara yol açtı.
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