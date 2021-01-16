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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Manyas'ta kar yağışı çocukları sevindirdi

Manyas'ta kar yağışı çocukları sevindirdi

Çocukların kar ile oynaması

Kardan Adam Kar Yağışı 

-Kardan adam yapması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Manyas’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Manyas'ta kar yağışı şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşatmazken, yollarında açık olduğu belirtildi. Manyas'ta kar yağışı doğal güzellikleri ortaya çıkardı. Karı gören çocuklar kendilerine sokak ve bahçelere atarak, arkadaşlarıyla kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın tadını çıkardılar. Kar yağışı hala ince, ince yağmaya devam ediyor. (HT-BD)
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