Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Manyas’ta çeltik suyla buluştu

Manyas’ta çeltik suyla buluştu

-Tarım aracının çeltik ekimi için hazırlanması

Tarım Haziran Ayı Gübre Aşırı Yağış Allah 

--Çeltik ekim çalışmaları
--Ziraat Odası Başkanı Danç'ın açıklaması
--Çiftçilerin çeltik tarlasında traktör ve bedenen çalışması
--Çiftçilerin açıklamaları

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Türkiye’nin en önemli çeltik ekim merkezlerinden olan Manyas'ta çeltik ekimleri başladı.
Manyas'ta hububat üretiminden sonra ekim alanı açısından ikinci sırada yer alan çeltik ekimlerine başlandı. Bölgede Nisan ayında ki aşırı yağışlardan dolayı geçtiğimiz yıla göre 15 gün gecikmeli başlayan çeltik üretiminde hazırlanan arazilere su verilmeye ve istenilen su seviyesine ulaşılan tarım alanlarında ise çeltik tohumları suyla buluşturuluyor. Sulanabilir tarım arazilerinin büyük çoğunluğunda çeltik ekimi yapıldığını açıklayan Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, geçen yıl 75 bin dekar çeltik ekimi yapıldığını ve üreticinin geçtiğimiz sezon verim ve fiyat açısından memnun kaldığı için bu sezon ekim alanında beş bin dekar artış yapacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Danç çeltik ekimlerinin geç başlamasından dolayı ekim bitiminin haziran ayının ortalarına kadar süreceğini açıklayarak şöyle devam etti. "Manyas bölgesi olarak baldo ekiyoruz, baldonun yanı sıra yatkın türü ile yabancı çeşitler var. Yabancı çeşitler ilaç kullanılabilir olduğu, yerler çok eskidiği için kırmızı tohum yaptığı için, kırmızıyı öldürecek çeşitler ekiliyor. Bu yıl girdi maliyetlerimiz yüksek, gübrede yüzde 100 artış var, tohum geçen yıl 8,5 lira iken bu yıl 13-15 lira, bu yıl ülkemiz de çeltik ekimi maliyetli olacak. Bunun yanı sıra tarla icar bedelleri de yükseldi. İnşallah çeltik üreticimiz için hayırlı bir sezon olur ve emeğimizin karşılığını alırız, sonu hayırlı olur inşallah" Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, dekara 20-25 kg. arası çeltik tohumu attıklarını ve hasadın çeltiğin cinsine göre 120-150 gün arasında değiştiğini söyledi.

(HT
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement