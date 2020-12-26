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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Manyas’ta cadde ve meydanlar boş kaldı

Manyas’ta cadde ve meydanlar boş kaldı

Manyas'tan görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Hafta Sonu Alışveriş Yasaklar 


- Manyas’ta tüm yurtta olduğu gibi hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. Manyaslı vatandaşların yasaklara uydukları ve sokakların boş olduğu görüldü.
56 saat süreli sokağa çıkma kısıtlamasında Manyas’ta caddeler, meydanlar ve sokaklar kısıtlama nedeniyle boşaldı. Sadece vatandaşlar ihtiyaçlarını temin etmek için yaya olarak alışverişini yaparken, görevliler de yetkililerden aldıkları izin kapsamında görevlerinin başında bulundular. Manyas’ın en işlek yerleri olan Hükümet, Maltepe, İnönü, Milli Egemenlik ve Bandırma Caddeleri'nde görevliler dışında boşaldığı görüldü.
Cumhuriyet meydanında ise güvercinler özgürce kanatlarını çırparak çevrede açık olan esnafların verdiği yemlerle beslendiler. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçe merkezinde üç ayrı nokta da denetim yaparken, İlçe Jandarma Komutanlığı ve bağlı Salur Jandarma Karakolu sürekli olarak sorumluluk bölgelerinde ki kırsal mahalleler de denetimlerini sürdürdüler.
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