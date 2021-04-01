Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı

Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı

-Eşen köyü görüntü

Karantina Jandarma Urus Kışla 

--Köyde jandarmanın muhtarla konuşması
--Cami hoparlöründen karantinanın duyurusu
--Jandarmanın önlem alması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Manyas ilçesinin kırsal Eşen Mahallesi Kovid-19 salgınından dolayı karantina altına alındı. Manyas İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla üç hanenin karantina altına alındığı Eşen Mahallesi bu geceden itibaren mahalle olarak karantina altına alındı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kırsal Eşen Mahallesinde Kovid-19 vakalarının artması ve çok sayıda temaslı bulunması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 21.00’dan itibaren karantina altına alınmasına karar verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı Eşen Mahalle girişinde gerekli takip ve denetimleri gerçekleştirirken, mahalleye giriş, çıkışlar yasaklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement