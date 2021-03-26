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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Manyas barajı dolunca Kocaçay’a su verilmeye başlandı

Manyas barajı dolunca Kocaçay’a su verilmeye başlandı

-Derelerden ve çaydan su görüntüleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Enerji Santrali Tarım Yağan Kar Yağışı Sonbahar 


- Manyas ilçesinde bulunan tarımsal sulama ve enerji üretimine sahip baraj geçtiğimiz aylarda etkili olan kar yağışı ve ardından etkili olan yağmurlarla doldu. DSİ tarafından barajda tehlike arz etmemesi açısından barajdaki dolu savaktan su salınmaya başlanırken, bu suyun Kocaçay vasıtasıyla Manyas gölüne ve Karacabey ovasına akıtıldığı belirtildi. Barajın dolmasıyla birlikte enerji üretiminin de başladığı açıklanırken, Manyas barajının 428 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Manyas'a yaklaşık 20 km. uzaklıkta bulunan kırsal Hacıosman Mahallesi yakınlarında bulunan, ülkemizin 523.ncü Balıkesir'in ise 25. büyük enerji santraline sahip Manyas barajı yıllık 40 GWh dolaylarında enerji üretiminin yanı sıra, tarım alanlarının sulanmasında kullanılıyor. Manyas barajından halen Bandırma'nın Ergili, Aksakal, Doğa mahalleleri ile Susurluk ilçesinin bazı kırsal mahalleleri ve Manyas sağ sahilde ile sol sahilin az bir bölümünde yaklaşık 200 bin dekarı aşkın arazi sulanıyor. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, sonbahar ve kışın ilk aylarında pek yağış olmadığını, kar yağışı ve ardından son günlerde yağan yağmurların çiftçileri sevindirdiğini belirterek, "Son yağmurlar yağmasaydı çeltik ekimimiz tehlikeye girecekti. Şimdi bu endişemiz ortadan kalktı" dedi.

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