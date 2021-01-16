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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mantar toplamaya gitti, yaşamını yitirdi

Mantar toplamaya gitti, yaşamını yitirdi

Ambulanstan detay

Jandarma Cenaze Bild Kalp Krizi Mantar Toplama 

-Hayatını kaybeden vatandaşın ambulansa taşınması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da bir arkadaşıyla mantar toplamaya giden vatandaş, aniden fenalaştı. Ekiplerin güçlükle ulaşabildiği vatandaş, kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre Kızılağaç Mahallesi’nde yaşamını sürdüren 2 kişi, dağa mantar toplamaya gitti. 2 kişiden 59 yaşındaki Yakup Yıldız adlı vatandaş, aniden fenalaştı. Arkadaşının yardım istemesi üzerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri belirtilen yere ulaşmak için hızlı bir şekilde yola çıktı. Bir yandan da Yıldız’ın yakınları bölgeye hareket etti. Ekipler, dağlık alanda yaklaşık yarım saat tırmanarak vatandaşa ulaştı. Vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yakup Yıldız’ın cenazesi araç ulaşımın olduğu bölgeye yaklaşık yarım saatte sedye ile taşınarak getirildi.
Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilirken ailesi büyük üzüntü yaşadı. Ayakta durmakta zorlandıkları görülen aile bireylerini yakınları sakinleştirdi. Yıldız’ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor. (EA-
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