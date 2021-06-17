'Mantar toplamaya gidiyorum' diyen yaşlı adam kayboldu



- Bursa'nın İnegöl ilçesi Sultaniye mahallesinde evden mantar toplamaya gidiyorum diye çıkan 80 yaşındaki Mehmet Karanfil'den haber alınamıyor. Sabah saat 10.00 sıralarında ormanda mantar toplamak için evden ayrılan yaşlı adam bir daha geri dönmedi. Akşam saatleri olmasına rağmen merak eden ailesi, durumu Jandarma komutanlığı ekiplerine bildirdiler. Olay yerine Jandarma komutanlığı ekipleri, İHH ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mahalle merkezine gelen 50 kişilik ekip, bilgi alışverişinin ardından çevrede ve ormanlık alanda arama çalışmalarına başladılar.

