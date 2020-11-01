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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 gün sonra bulundu

Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 gün sonra bulundu

Arama ekiplerinden görüntü

Bild Ormanlı Mantar Toplama Trol 

-Bulunan şahsın karnını doyurması ve ambulansa bindirilmesi
-Detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Ahmet Usta geçidinden mantar toplamak için ormanlık alana çıkan ve kaybolan bir kişi ekiplerin yaptığı arama sonucu 1 gün sonra bulundu. Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden Alaattin Demiral isimli şahıs, dağlık bölgede kayboldu. Telefonun çektiği yerde ailesine kaybolduğu bilgisini verdikten sonra şarjı biten Demiral, yönünü bulamayınca geceyi ormanda geçirdi. Yakınlarının durumu Jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine 112 ve KARDOFF ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Dağlık bölgede yoğun bir arama sonra Demiral, Orman İşletme ekipleri tarafından bulundu. Gece boyu ormanda kalan ve yağmurdan dolayı ıslak bir vaziyette bulunan Demiral, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin verdiği kuru kıyafetleri giyerek, karnını doyurduktan sonra kontrol amaçlı ambulans ile Safranbolu Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan bölgede son 10 gün içinde mantar toplamak üzere kaybolan 12 kişi ekiplerin çalışması sonrası bulunmuştu.
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