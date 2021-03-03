'Manken' uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

-Stepnede uyuşturucu belirlemesi

-Ekiplerin uyuşturucuyu çıkartması

-Otomobil ve uyuşturucu



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da jandarmanın durdurduğu otomobilin bagajındaki stepneye gizlenmiş uyuşturucuyu ‘Manken’ isimli köpek buldu. Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Adıyaman istikametine uyuşturucu bulanan otomobilin geldiğine ilişkin bilgi verilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Adıyaman’ın Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Siverek-Kahta karayolu üzerinde şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan A. A. A., A.B., C.İ. ve A.K. isimli şahıslar araçtan indirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalara ‘Manken’ isimli narkotik köpeği de katıldı.

Otomobilin bagaj kısmında bulunan stepne lastiğinin içine gizlenmiş vaziyette 11 parça halinde toplamda 3 kilo 140 gram metamfetamin uyuşturucu ‘manken’ tarafından bulundu. Otomobilde bulunan kişiler gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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