Manisalıları şaşırtan konvoy... Damat, gelini baba evinden 11 kepçeyle aldı

- - Kepçelerden detaylar

- - Konvoydan detaylar

- - Vatandaşlardan detaylar

- - Kepçelerin yaptıkları şovlardan detaylar

- - Damat Okan Uslu ile röportaj

- - Gelin Sinem Uslu ile röportaj

- - Genel detaylar



( MANİSA - ÖZEL)- Manisa’da şaşkına çeviren düğün konvoyu- Damat, gelini evinden 11 kepçeden oluşan konvoy ile aldı- Damat Okan Uslu:- “Diğer karşılaştığımız konvoylarda insanlar kendi konvoylarını bırakıp bizi fotoğrafladı”- Gelin Sinem Uslu:- “Bizim için unutulmayacak bir olay yaşadık” MANİSA



- Manisa’nın Akhisar ilçesinde kepçe operatörü olan damat, 11 kepçeden oluşan düğün konvoyuyla gelin aldı. İlginç görüntüler oluşturan kepçe konvoyunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akhisar ilçesinde kepçe (iş makinesi) operatörlüğü yapan Okan Uslu’nun düğün konvoyu, meslektaşlarının sürpriziyle renkli görüntüler oluşturdu. Dünya evine giren Okan (27) ve Sinem (22) çiftinin düğün konvoyu, damadın arkadaşlarına ait 11 kepçeden oluştu. Damat Okan Uslu, düğününün farklı olması için arkadaşlarıyla 11 kepçeyi süsleyerek gelini almaya gitti. Gelin ve damat, kepçe konvoyu eşliğinde ilçe merkezinde kornalarla tur attı. İlginç düğün konvoyunu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, konvoya alkışlarla destek verdi. Konvoydaki kepçe operatörleri yolda yaptıkları şovlarla da ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 1 saat boyunca Akhisar sokaklarında dolaşan konvoy damat evine gelinmesiyle sona erdi. "Unutulmaz bir gündü" Vatandaşların konvoya ilgi gösterdiğini belirten damat Okan Uslu, “Mesleğimiz icabı böyle bir etkinlik oluşturalım istedik. Operatör arkadaşlarımız da bizlere destek verdiler. Diğer karşılaştığımız konvoylarda insanlar kendi konvoylarını bırakıp bizi fotoğrafladı” derken, gelin Sinem Uslu ise “Tahmin edebiliyordum ama benim için sürpriz oldu. Bizim için unutulmayacak bir olay yaşadık. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okan ve Sinem çifti konvoyun ardından evlerinin önünde çifte telli oynadıktan sonra düğünün yapılacağı salona geçti. (AY-

