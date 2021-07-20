Manisalı muhtar korona aşıları tam olan aileye kurbanlık verdi

-KURA ÇEKİMİ

-ÇEKİLİŞİ KAZANAN AÇIKLAMA

-DETAYLAR



( MANİSA )- Manisalı muhtardan aşı kampanyasına ilginç destek MANİSA



- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mahalle muhtarı korona virüs aşısına destek olmak amacıyla mahallede aşıları tamamlanan aileler arasında kura çekerek kazanan aileye kurbanlık hediye etti.Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Hayri Türk, korona aşısına destek vermek için ilginç bir yola başvurdu. Muhtar Türk, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmalarına destek vermek amacıyla mahallesinde ailece aşı olanların katılabildiği çekiliş düzenledi.

Tüm aile bireylerin aşı olduğu her haneden 1 kişinin katıldığı ve yaklaşık 100 kişinin yer aldığı isimlerin yazılı olduğu kağıtlardan şanslı isim çekilişle belirlendi.Etkinliği Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden ve hane hane gezerek duyurduğunu ve amacının aşı kampanyasında farkındalık oluşturmak olduğunu belirten muhtar Türk, "Sağlıkla imtihan olduğumuz bu günlerde korona belasından kurtulabilmek için mutlaka aşı olmamızın gerekliliğinin farkına vardım. Bu farkındalığı da mahallemizde oluşturmak için bir kampanya başlattık. Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın başlattığı korona virüs aşı kampanyasında bizimde bu tencerede bir tuzumuz olsun diyerek yola çıkarak mahallemizde bir kampanya başlattık. Aşımızı olalım koronayı evimizden kovalım" dedi.

Yapılan çekiliş sonrasında kağıttan adı çıkan Abdülkadir Özçiftçi adına koçu alan babası Veli Özçiftçi "Mahalle muhtarımızın düzenlemiş olduğu girişimden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapılan kura çekiminde kurbanlık oğlum Abdülkadir Özçiftçi’ye çıktı. Herkesi aşıya davet ediyorum" dedi.

Öte yandan, muhtar Türk, mahallesinde aşılama oranın yüzde 80’lerde olduğunu, kısa sürede tüm mahallesinin aşı olması için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

