Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manisalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstiklal Marşı'nı okudu

Manisalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstiklal Marşı'nı okudu

Gösterilerden detay

Gökyüzü 

-Çalınan Marşlar ve bayraklar
-İstiklal Marşının okunması detay
-Balonların salınması detay

( MANİSA ) -- Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Stadyumunda gerçekleştirilen gösterilerle kutlandı- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı kutlamalarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu MANİSA

- Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Stadyumunda gerçekleştirilen sportif gösterilerle kutlandı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı kutlamalarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu. Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’inci yıldönümü coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’da da vatandaşlar saat 19.19’da hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Stadyumunda düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, şube müdürleri ve sporcular katıldı.
Saatler 19.19’u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu İstiklal Marşının 10 kıtasına Manisalı gençler de eşlik etti. İstiklal Marşı’nın ardından törene katılanlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak balonları gökyüzüne saldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da törene canlı bağlantıyla katılarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Manisa 19 Mayıs Stadyumunda gerçekleştirilen törenlerde sporcular sergiledikleri gösterilerle katılımcılardan büyük alkış aldı. (SC-
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement