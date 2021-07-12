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Manisalı gazi, çocukluk hayalini gerçekleştirdi
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Manisalı gazi, çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Manisalı gazi, çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Manisa CBÜ Rektörü Ataç'ın konuşması

Roket Saldırısı Çatışma Mezuniyet Mezuniyet Töreni Öğrenciler 

-Gazi Pazar'ın konuşması
-Tuğgeneralin konuşması
-Anadolu Üniversitesi Rektörünün video bağlantısı detay
-Diploma töreni
-Hediye takdimi
-Gazinin kep fırlatması

( MANİSA )- Güneydoğu Gazisine temsili mezuniyet töreni- Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Manisalı gazi Selami Pazar için temsili mezuniyet töreni düzenlendi MANİSA

- Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’ndan bu dönem mezun olan Manisalı Gazi Selami Pazar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın çevrimiçi katılımlarıyla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde Rektörlük Makamında gerçekleştirilen temsili törenle mezuniyet cübbesini giydi. Çocukluk hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden gazi Pazar, yaşadığı heyecanı paylaştı.Törene, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve temsili törenin ev sahipliğini üstlenen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç katıldı.
13 Eylül 1993 tarihinde vatani görevi esnasında, Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü Karakolu’nda Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca çıkan çatışmada meydana gelen roket saldırısında gazi olan Selami Pazar, kendisine sağlanan imkân sayesinde çocukluk hayalinin gerçekleştiğini ve yaşadığı heyecanı paylaşarak, törenin gerçekleşmesinde iş birliğini sağlayan Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’a, törene ev sahipliği yapan Rektör Ataç’a ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a teşekkür etti.Rektör Ataç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı selamlayarak başladığı konuşmasında eğitimciler olarak öğrencilerin edindikleri donanımlara mezun olduklarını görmekten mutlu olduklarını belirterek bu anı taçlandırmaktan ve temsili törenin ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise; iki üniversitenin iş birliği ile mekândan ve zamandan azade bir tören gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iş birliğini sağlayan Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’a ve ev sahipliğini gerçekleştiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a teşekkür ederek, Selami Pazar’ı mezuniyetinden dolayı gönülden tebrik etti.
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