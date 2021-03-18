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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manisalı 2 bin 175 Çanakkale şehidi için 45 hatim

Manisalı 2 bin 175 Çanakkale şehidi için 45 hatim

ŞEHİTLİKTEKİ KUR’AN-I KERİM TLİVETİ

Şehit Şehitlikler Akkale 

-DUA DETAY
-ŞEHİT İSİMLEİRNİN OKUNMASI

( MANİSA -ÖZEL)- Çanakkale Zaferinin 106’ıncı yılında Manisalı 2 bin 175 şehit için Manisa Müftülüğü organizasyonunda Manisalı gençler il genelindeki şehitlikleri ziyaret etti MANİSA

- Manisa İl Müftülüğü tarafından Çanakkale Deniz Zaferinin 106’ncı yılı dolayısıyla il genelindeki şehitlikler Manisalı gençler tarafından bayraklarla ziyaret edildi. Çanakkale’de 2 bin 175 şehit veren Manisa’nın gençleri okudukları 45 hatmi şehitlerin ruhlarına ithaf ederken her bir şehidin adı şehitliklerde yüksek sesle okundu. Manisa İl Müftülüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikle Çanakkale Savaşında şehit düşen 2 bin 175 Manisalı unutulmadı. Manisa İl Müftülüğü, Manisa Diyanet Gençlik ve Genç TDV organizasyonuyla il genelindeki şehitlikleri ziyaret ederek Manisa’nın plakası olan 45 hatmi, Çanakkale’de şehit olan 2 bin 175 Manisalı askere hediye eden Manisalı gençler ve çocuklar şehitliklerde her bir şehidin adını tek tek okudu. Okunan 45 hatmin duasının da edildiği etkinlikle tüm şehitler için dualar edilerek gençlerin atalarının izinde olduğu vurgusu yapıldı. (SC-
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