Manisa’yı sis kapladı

-AĞAÇLAR VE SİS DETAY

-KUŞ SESLERİ SALA SESLERİ DETAY

-SOKAKLARDAN DETAY

-SOKAĞA ÇIKAN VATANDAŞLARDAN DETAY

-BOŞ SOKAKLAR DETAY



( MANİSA )- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Manisa’da etkili olan sis kenti adeta hayalet şehre döndürdü MANİSA



- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Manisa’da etkili olan sis kenti adeta hayalet şehre döndürdü. Yoğun sis altında şehirde sessizlik hakim olurken, marketlerin açılmasıyla birlikte tek tek insanların sokağa çıkmaya başladığı görüldü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Manisa’da yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte sisle birlikte sessizlik hakim olurken, Manisa adeta hayalet şehre döndü. Saat 10.00 itibarıyla marketlerin açılmasıyla birlikte tek tek vatandaşların sokağa çıktığı görüldü



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