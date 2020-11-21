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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
MANİSA - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

MANİSA - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

- Restoran sahibinin sandalyeleri toplaması - Restoran sahibi Yusuf Özdemir'in konuşması - Boş kalan sokaklardan ve kapalı işyerlerinden görüntülerYeni 'Kovid - 19 tedbirleri' uygulanmaya başlandıMANİSA (AA) - Manisa 'da da saat 20.00 itibarıyla alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri faaliyetlerini durdurdu.Kentte gıda ürünleri satan işletmeler ise oturma alanlarındaki sandalyeleri toplayarak, paket servise başladı.
Şehzadeler ilçesindeki döner ustası Yusuf Özdemir, alınan kararlara uyarak saat 20.00 itibarıyla dükkanındaki oturma alanındaki sandalyeleri topladığını ve gece 00:00 kadar paket servis hizmeti vereceklerini belirterek, "Bundan sonrası için ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Biz kurallara uyuyoruz. Umarım herkes azami özen gösterir ve bu virüsten kısa sürede kurtuluruz." dedi.

Alışveriş Market Görece Alışveriş Merkezi 

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