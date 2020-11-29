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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
MANİSA - Yaşlı kadın yanan evinde ölü bulundu

MANİSA - Yaşlı kadın yanan evinde ölü bulundu

- Yangın çıkan evden yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması - Yaşlı kadının cenazesinin otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılmasıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde 86 yaşındaki kadın, yanan evinde ölü bulundu.İstasyon Mahallesi Yayla Sokakta Zeynep Bayram'a (86) ait müstakil evde yangın çıktı.Komşuların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.Yangın söndürülürken, harabeye dönen evde yapılan kontrolde Bayram'ın cansız bedenine ulaşıldı.Alzaymır hastası olduğu ve yalnız yaşadığı belirtilen yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı Kadın Cenaze En Yaşlı Kadın Müstakil Ev Yükselen 

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