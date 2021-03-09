MANİSA - Yangında 10 köpek yavrusu telef oldu

- İtfaiye erinin yanan bölgeden telef olan köpekleri alması Manisa 'da çıkan yangında 10 köpek yavrusu telef olduMANİSA (AA) - Manisa 'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında 10 köpek yavrusu telef oldu.Yılmaz Mahallesi'nde ot ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, bölgedeki 10 köpek yavrusunun telef olduğu belirlendi.
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