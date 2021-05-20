MANİSA - Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
- Şüphelilerin Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi - Narkotik köpeğinin uyuşturucu madde araması - Arama yapılan otomobillerden görüntüler - Operasyonda yakalanan uyuşturucu maddelerden görüntülerMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 298 yeşil reçeteli ilaç ile 7,2 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit ederek Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.Ekiplerce, belirlenen otomobillere düzenlenen operasyonda, narkotik madde arama köpeği "Lito" ile arama yapıldı.Aramalarda, 6 bin 298 yeşil reçete ile satılan ilaç, 7,2 gram metamfetamin ve uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 düzenek ele geçirildi.Operasyon sırasında kaçmaya çalışan Ö.C.T, K.Ö, S.Y, S.Y, O.A ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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