MANİSA - Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki iki kişi yaralandı
- Uçuruma yuvarlanan kamyonet - Ekiplerin yaralıları kurtarması Manisa 'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki iki kişi yaralandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan iki kişi, itfaiye ekibinin çabasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Ensar Oğul'un (22) kullandığı elektrik dağıtım şirketine ait 09 HJ 221 plakalı kamyonet, Büyüksümbüller Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile araçtaki Oğuz Yamuç'u kurtarmak için bölgeye halat uzattı. Sedyeye alınan yaralılar, halatlara tutunarak yola çıkan ekipler tarafından sağlık görevlilerine teslim edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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