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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MANİSA - Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

MANİSA - Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Yaralıların otomobilden çıkarılması - Yaralıların hastaneye sevki - Yaralıların Salihli Devlet Hastanesine getirilmesiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.Nurullah Sönmez (44) idaresindeki 42 KR 369 plakalı otomobil, İzmir - Uşak kara yolu 4 Eylül Mahallesi Kavacık rampasında bariyerleri aşarak şarampole devrildi.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sürücü Sönmez kendi imkanlarıyla, ters dönen otomobilden çıktı. Araç içinde sıkışan Melek Gökhan (21) ve Serap Usta'yı (25) ise itfaiye ekipleri çıkardı.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Gökhan ve Usta, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 

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