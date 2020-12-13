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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
MANİSA - Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

MANİSA - Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

- Bulvar üzerindeki trafik kazasında hasar gören araçlar - Ekiplerin kaza yeri incelemesi yapmasıMANİSA (AA) - Manisa ’nın Soma ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.Yavuz Selim caddesi üzerinde seyreden R. Z. idaresindeki 45 AFC 126 plakalı otomobil ara yoldan çıkan Fevzi Kart'ın kullandığı 45 YE 949 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fevzi Kart, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Yavuz Selim Caddesinde trafik ekipleri önlem alırken belediye ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı.Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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