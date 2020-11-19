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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
MANİSA - Trafik kazası: 2 yaralı

MANİSA - Trafik kazası: 2 yaralı

- İzmir Ankara Karayolu Avşar mahallesi kavşağı - 112 Acil sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - İtfaiye ekiplerinin araçlarda çalışmaları Manisa 'da trafik kazası: 2 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.Fatih Bilgin (48) yönetimindeki 33 F 9120 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi Kavşağında Levent Namık Sarı'nın (28) kullandığı 35 KBP 52 plakalı otomobille çarpıştı.Çevredekiler ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, trafik ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü Fatih Bilgin ve otomobildeki Arzu Bilgin Erdem (40) 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer sürücü gözaltına alındı.

Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

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