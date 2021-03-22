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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MANİSA - Telefonla dolandırıcılık şüphelisi kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı

MANİSA - Telefonla dolandırıcılık şüphelisi kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı

- Savcı olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan zanlıdan görüntü - Zanlının emniyete getirilmesi - Zanlının sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesiTelefonla dolandırıcılık şüphelisi kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıttığı yaşlı kadının 6 bin dolar ve 5 çeyrek altınını dolandıran zanlı, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından Denizli'de yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran M.A (68) adlı kadın, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişinin "Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantınız var bundan kurtulmak istiyorsanız para vermeniz gerekiyor" dediğini, korktuğu için de Metropol Kavşağı'nda bu kişiye 6 bin dolar ve 5 çeyrek altın verdiğini ancak daha sonra dolandırıldığını anladığını belirtti.
Polis, kadının şikayeti üzerine buluşma bölgesindeki 9 ayrı kamera kayıtlarını inceledi.Çalışmalar sonunda dolandırıcılık şüphelisi M.Ö.Ç. Denizli'de yakalandı.Alaşehir'e getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaşlı Kadın Hastane Akalan Çeyrek Altın Dolandırıcılık 

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