MANİSA - Sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
- Jandarma ekipleri tarafından şüphelerin evlerinde yapılan arama - Şüphelilerin Manisa Şehir Hastanesine sağlık kontrolü için getirilmeleri - Şüphelilerin Manisa Şehir Hastanesine sağlık kontrolü sonrası jandarma aracına bindirilmeleri - Şüphelilerin Manisa İl Jandarma Komutanlığına getirilmeleri Manisa 'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandıMANİSA (AA) - Manisa 'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz kutlamalarını sabote edebilecek kişilere yönelik operasyon düzenledi. Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen H.K. (46) ile A.Ö. (50) Yunusemre ilçesinde, Ş.T. (27) Salihli ilçesinde gözaltına alındı.
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