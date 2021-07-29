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Manisa Soma'da orman yangını başladı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manisa Soma'da orman yangını başladı

Manisa Soma'da orman yangını başladı

yangından detaylar

( MANİSA )- Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına 8 arazöz müdahale ediyor MANİSA

İlk Müdahale Jandarma Yangın Ormanlı Orman Yangını 


- Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 arazözle müdahale ediliyor. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı.
Yangının başlaması üzerine vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Orman işletmeye bağlı 8 arazöz de söndürme çalışmalarına başladı.
Ekipler, yerleşim yeri yakınında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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