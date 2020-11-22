MANİSA - Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
- Cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğuMANİSA - Ege Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle özellikle turizm merkezlerinde hareketlilik görüldü. İçişlerinin Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bu sabah sona ermesi ile bölge genelinde güzel havanın da etkisiyle öğleden sonra sokak ve caddelerde kısmi kalabalık yaşandı. Manisa 'da da vatandaşlar güzel havanın da etkisiyle Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet ve Doğu caddelerinde yoğunluk oluşturdu.
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