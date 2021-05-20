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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
MANİSA - Silahlı 'moloz dökme kavgasında' iki şüpheli gözaltına alındı

MANİSA - Silahlı 'moloz dökme kavgasında' iki şüpheli gözaltına alındı

MANİSA - Silahlı "moloz dökme kavgasında" iki şüpheli gözaltına alındı - Moloz ve hafriyat - Olay yerin - Mahalle sakinleri ve polis Manisa 'da silahlı "moloz dökme kavgasında" iki şüpheli gözaltına alındıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde "moloz dökme kavgasında" iki şüpheli gözaltına alındı.Kazım Karabekir Mahallesi'nde iki aile arasında bir arsaya dökülen molozlar nedeniyle tartışma çıktı.Kavgada dönüşen tartışma sırasında taraflardan İ.K'ye ait markete taşla saldırıda bulunuldu, silahla da etrafa ateş açıldı.İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Tarafları sakinleştiren polis, şüpheliler C.E. ve O.E'yi gözaltına aldı.

Polis Market Saldırı 

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