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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
MANİSA - Silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

MANİSA - Silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

- Zanlının Kırkağaç Kaymakamlığı'ndan çıkarılması - Zanlının emniyet aracına bindirilmesiGÜNCELLEME - Manisa 'daki silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti - Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandıMAHMEKE SONUCU EKLENDİMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Kırkağaç'ın Hıdırağa Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki grup arasında kavga çıktı.Kavgada Öner Ü. ve C.Ü kardeşler, silahla yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kardeşlerden Öner Ü. kurtarılamadı.Polis ekipleri, olaya ilişkin N.Ş, O.Ş, L.Ş. ve S.Ş'yi gözaltına aldı.L.Ş. ve S.Ş. ifadelerinin ardından serbest serbest bırakılırken, O.Ş. ile N.Ş. ise çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Polis Silahlı Kavga Irak 

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