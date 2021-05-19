MANİSA - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un konuşması - Belediye hoparlöründen İstiklal Marşı'nın yayınlanması ve vatandaşlarının evlerinin balkonlarında söylemesiİzmir ve çevre illerde saat 19.19'da İstiklal Marşı okunduİZMİR (AA) - İzmir ve çevre illerde vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı. - Manisa Manisa ’da da 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen törende 19.19’da okunan İstiklal Marşı’nın ardından törene katılanlar ellerindeki Tür bayraklarını sallayarak balonları gökyüzüne bıraktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da canlı bağlanarak 19 Mayıs Bayramını kutladı. İstiklal Marşının 10 kıtası şiir halinde okundu.Stadyumda sportif gösterilerde gerçekleşti.Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve sporcular katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım