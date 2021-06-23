- Manisa Ruh Sağlığı personeline moral konseri



- Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yönetimi, korona virüs salgını süresince yoğun bir tempoda çalışan personeli için hastane bahçesinde konser etkinliği düzenledi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yönetimi, korona virüs salgını süresince yoğun bir tempoda çalışan sağlık çalışanlarını ihmal etmedi. Hastane personelinin moral ve motivasyonunu yükseltmek için harekete geçen Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz ve hastane yönetimi sağlık çalışanlarına unutulmaz bir konser etkinliği düzenledi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Tanıtım İletişim Birimi Sorumlusu Dr. Hüseyin İlter koordinasyonunda Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Quartet Müzik Grubu Öğretmenleri Murat Türk, Pelin Tolga, Osman Palabıyık, Mehmet Doğu Türker tarafından viyolonsel, çello ve keman eşliğindeki konserde yerli ve yabancı pek çok eser dinleyiciyle buluştu. Klasik Batı ve Türk Müzikleri eserlerinden oluşan konseri cep telefonlarıyla kaydeden sağlık çalışanların mutluluğu yüzlerinden okundu. (AY-Y)

