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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
MANİSA - Pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

MANİSA - Pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

- - Demirci Devlet Hastanesinden görüntüler - Yaralanan işçinin Salihli Devlet Hastanesine sevk edilmesiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde pres makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, bir fabrika da işçi olarak çalışan Halil Dönmezer (48) pres makinesine sıkıştı.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Başından ağır yaralanan Dönmezer, sağlık ekiplerince önce Demirci Devlet Hastanesine sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.Dönmezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis Fabrika Pres Makinesi Sağlık Ekipleri 

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