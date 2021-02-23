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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
MANİSA - Park halindeki minibüs yandı

MANİSA - Park halindeki minibüs yandı

- Yanan araçtan yükselen alevler - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmasıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki minibüs çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi üzerinde çıkma kuru üzüm alım satımı yapan Ramazan Kökten'e (50) ait park halinde bulunan 45 ZZ 761 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Alevlerin kısa sürede büyüdüğü araç kullanılamaz hale geldiİtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtaki yangın söndürüldü.

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