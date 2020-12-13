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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
MANİSA - Otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

MANİSA - Otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Bariyerlere saplanan otomobilden görüntüler - Yaralılara müdahale ve ambulansa taşınmaları Manisa 'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandıMANİSA (AA) - İstanbul - İzmir Otoyolu'nun Manisa 'nın Kırkağaç ilçesinden geçen bölümünde kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Hayri A'nın kullandığı 34 RG 4000 plakalı otomobil, İstanbul - İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç ilçesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere saplandı.Otomobilin motor kısmından giren demir bariyer, bagaj kısmından çıktı.Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Erdem ve Oğuz Gargın yaralandı.Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Kırkağaç Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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