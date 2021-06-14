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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MANİSA - Ocaktan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

MANİSA - Ocaktan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması - 112 acil sağlık aracından görünüm - Sağlık ekiplerinden görüntü - Yangın sonrası toplanan vatandaşlar Manisa 'da ocaktan sıçrayan kıvılcım evi yaktıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde ocaktan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.Kemaliye Mahallesi'nde Mustafa Alkan (52) ait iki katlı evde bulunan ocaktaki odun ateşinden sıçrayan kıvılcım tavandaki plastik kaplamayı tutuşturdu.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekibi kısa sürede evi saran yangını kontrol altına aldı.Evin yandığını gören Mustafa Alkan'ın eşi Ayşe Alkan (52) sinir krizleri geçirdi. Alkan, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Evde yangın nedeniyle hasar oluştu.

Jandarma Sağlık Ekipleri Trol 

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