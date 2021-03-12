Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gök kubbe İstiklal Marşı ile inledi

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( MANİSA ) MANİSA



- İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesi tek yürek, tek nefes oldu. Alaşehirliler İstiklal Marşı’nın kabul edildiği saat olan 19.21'de tek ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye ve okulların hoparlöründen, saatler 19.21'i gösterdiğinde aynı anda okunmaya başlayan İstiklal Marşı ile birlikte başta Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ile eşi Prof. Dr. Duygu Uçgun olmak üzere vatandaşlar evlerinin balkonundan, sokakta olanlar ise oldukları yerde durarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Polis ekipleri de araçlarından inerek İstiklal Marşı'na eşlik ederken, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyer öğrencileri de aynı anda durarak İstiklal Marşı’nı söyledi.



Alaşehir Kaymakamlığı tarafından organize edilen İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Alaşehir'in tek yürek olduğunu kaydeden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün bağımsızlığımızın sembollerinden İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yılı. Bugün Türk Milleti için çok önemli. Biz de Alaşehir Kaymakamlığı olarak saat 19.21'de 100. yılın anısına olduğumuz yerde İstiklal Marşımızı söyleyeceğiz. Hep bir ağızdan haykıracağız. Tüm hemşehrilerimizi saat 19.21'de olduğu yerde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum." dedi.

Etkinlikle ilgili olarak ilçe halkı gün boyu belediye hoparlöründen yayın yapılarak bilgilendirildi. (HK-SC-DK-Y)



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