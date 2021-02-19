MANİSA - Metal geri dönüşüm fabrikasında yangın (4)
- Yanan alandan görüntü - Söndürme çalışması Manisa 'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyorMANİSA (AA) - Manisa 'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Yunusemre - Menemen yolunda bulunan, hurda atıkların geri dönüşümü yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Fabrikadan dumanlar çıktığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
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