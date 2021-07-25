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MANİSA - Kula'da 590 kök Hint keneviri ele geçirildi
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
MANİSA - Kula'da 590 kök Hint keneviri ele geçirildi

MANİSA - Kula'da 590 kök Hint keneviri ele geçirildi

- Jandarmanın ele geçirilen Hint kenevirlerini sökmesi Manisa 'da 590 kök Hint keneviri ele geçirildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde 590 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyazı Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.Düzenlenen operasyonda M.Ç. (34) ve E.Ö. (56) yetiştirdikleri Hint kenevirlerini sularken yakalandı. Jandarmayı fark ederek kaçan D.D'nin (46) yakalanması için çalışma başlatıldı.Bölgede yapılan incelemede dereye yakın 6 farklı noktada, etrafı çevrili alanlarda Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Ele geçirilen 590 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

Operasyon Akalan Altın Gözaltı Harekete Geç 

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