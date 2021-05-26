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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MANİSA - Kedi yavrusuna annelik eden köpek ilgi görüyor

MANİSA - Kedi yavrusuna annelik eden köpek ilgi görüyor

- Süleyman Yıldırım'ın 3 yaşındaki Latte isimli terrier cinsi köpeği sevmesi - Köpeğin yavrularını emzirmesiKedi yavrusuna annelik eden köpek ilgi görüyorMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, annesinin terk ettiği yavru kediye, 6 yavrusu bulunan Latte isimli köpek annelik yapıyor.Turgutlu Sebze Meyve Halinde esnaflık yapan Süleyman Yıldırım'ın 3 yaşındaki Latte isimli terrier cinsi köpeği, doğumundan sonra annesi tarafından terk edilen ve vatandaşlar tarafından"Garip" ismi verilen kedi yavrusuna sahip çıktı.Latte'nin 6 yavrusuyla yavru kediyi de emzirdiğini ve oyunlar oynadığını görenler şaşkınlık yaşıyor.Süleyman Yıldırım, yaptığı açıklamada, kedi yavrusunun yaklaşık 25 gün önce doğduğunu, annesi ortadan kaybolduktan sonra köpeğinin doğum yaptığını belirterek "O günden bu yana kendi yavrularıyla birlikte Garip'e de bakmaya başladı.
Latte'nin 6 yavrusu vardı, Garip ile 7 oldu. Gören herkes şaşırıyor." dedi.
Kediye annelik eden köpeğini herkesin görmek istediğini söyleyen Yıldırım, bu durumun insanlar tarafından örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Köpek Yavru Kedi 

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