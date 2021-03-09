MANİSA - Kamyonet tıra arkadan çarptı 1 ölü

- Kaza yeri - Ekiplerin çalışmaları Manisa 'da kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölüMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü.Mehmet Erdal (57) yönetimindeki 45 SB 2210 plakalı kamyonet, Salihli - Alaşehir kara yolu Kavaklıdere Köprüsü'nde aynı yönde giden Ali Göksel (56) idaresindeki 06 EU 4393 plakalı tıra arkadan çarptı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü Erdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Erdal'ın cesedi incelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Tırın sürücüsü Göksel, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
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