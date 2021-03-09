Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
MANİSA - Kamyonet tıra arkadan çarptı 1 ölü

MANİSA - Kamyonet tıra arkadan çarptı 1 ölü

- Kaza yeri - Ekiplerin çalışmaları Manisa 'da kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölüMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü.Mehmet Erdal (57) yönetimindeki 45 SB 2210 plakalı kamyonet, Salihli - Alaşehir kara yolu Kavaklıdere Köprüsü'nde aynı yönde giden Ali Göksel (56) idaresindeki 06 EU 4393 plakalı tıra arkadan çarptı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü Erdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Erdal'ın cesedi incelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Tırın sürücüsü Göksel, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Jandarma Bild Sağlık Ekipleri Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı