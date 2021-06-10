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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MANİSA - Kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA - Kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Kaza yapan kamyon ve kamyonet - Yaralıya ambulansta müdahale edilmesi - Karayolunda alınan güvenlik önlemi - Yola saçılan araç parçaları - Kamyonette sıkışan sürücünün çıkarılması için yapılan çalışma - Kaza yapan kamyon ve kamyonette meydana gelen hasar - Ekiplerin çalışmaları - Kaza yerinde bekleyen cenaze aracı Manisa 'da kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonetin aynı yönde giden kamyona arkadan çarpması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.Mehmet Esirikli'nin kullandığı 20 AVM 22 plakalı kamyonet, İstanbul - İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde, aynı yönde giden R.D. idaresindeki 45 N 4228 plakalı yem yüklü kamyona arkadan çarptı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette sıkışan sürücü Mehmet Esirikli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Esirikli'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.Yaralı kamyon sürücüsü R.D. ise hastaneye kaldırıldı.Trafik akışı, araçlar yoldan çekilene kadar İzmir yönüne tek şeritten sağlandı.

Hastane Jandarma Cenaze Güvenlik Önlemi Cenaze Aracı 

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