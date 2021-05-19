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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MANİSA - KADES ihbarına giden polis, satırlı saldırganı bacağından vurdu

MANİSA - KADES ihbarına giden polis, satırlı saldırganı bacağından vurdu

- Olay yeri - Şüpheli ile Suriyeli kadının ailesinin polisi tarafından sakinleştirilmesi - Mahalledeki kalabalık - Olay yeri inceleme ekiplerinin delilleri toplaması Manisa 'da KADES ihbarına giden polis, satırlı saldırganı bacağından vurduMANİSA (AA) - Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesinde yaşayan Suriyeli kadın, şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu eşi B.S.'nin (37) evinin önüne gelmesi ve akrabalarını rahatsız etmesi üzerine telefonuna indirdiği KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, aile üyeleri ile şüpheli eş arasında çıkan kavgaya müdahale etti.B.S, tarafları ayırmak isteyen bir polise satırla saldırdı. Bir polis memuru da saldırgan eşi, bacağından vurarak etkisiz hale getirildi.
Hafif yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine götürülen B.S, tedavisinin ardından gözaltına alındı.KADES uygulamasını kullanan Suriyeli kadın, polis ekiplerine teşekkür etti.

Polis Memuru Kalaba Alabalık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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