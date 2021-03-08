MANİSA - Jandarma kadın sürücü ve yolcuların Kadınlar Günü'nü kutladı
- Jandarma ekiplerinin uygulama noktalarında kadınlara çiçek vermesiMANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Kentin muhtelif noktalarındaki uygulama alanlarında trafik denetimi yapan ekipler, durdukları araçlardaki kadınlara çiçek dağıttı. Kadınların gününü kutlayarak onlara hediyeler veren jandarma trafik ekipleri, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini de hatırlattı.Kadınlar da jandarma ekiplerine teşekkür etti, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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