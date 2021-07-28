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Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu

Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu

İTFAİYE EKİPLERİNİN KEÇİLERİ KURTARMASI

( MANİSA )-Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Spil Dağı eteklerinde mahsur kalan 3 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti MANİSA

Mahsur Kaldı Operasyon Kayalı Keçi 


- Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Spil Dağı eteklerinde dün akşamdan beri mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekipleri tarafından zorlu bir operasyonun ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Kaynak Mahallesinde yaşayan Ahmet Öz isimli vatandaşa ait 3 keçi Spil Dağı eteklerinde otlarken mahsur kaldı. Ahmet Öz isimli vatandaş, dün akşam saatlerinde keçilerinin Spil Dağı eteklerinde mahsur kaldığını belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yardım istedi. Spil Dağındaki yaklaşık 100 metrelik kayalık bir yamacın ortasında mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekiplerinin yukarıdan iple alana inmesinin ardından tek tek kurtarıldı. Keçilerine kavuşan Ahmet Öz itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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