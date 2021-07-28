Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu



- Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Spil Dağı eteklerinde dün akşamdan beri mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekipleri tarafından zorlu bir operasyonun ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Kaynak Mahallesinde yaşayan Ahmet Öz isimli vatandaşa ait 3 keçi Spil Dağı eteklerinde otlarken mahsur kaldı. Ahmet Öz isimli vatandaş, dün akşam saatlerinde keçilerinin Spil Dağı eteklerinde mahsur kaldığını belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yardım istedi. Spil Dağındaki yaklaşık 100 metrelik kayalık bir yamacın ortasında mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekiplerinin yukarıdan iple alana inmesinin ardından tek tek kurtarıldı. Keçilerine kavuşan Ahmet Öz itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

