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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Manisa İtfaiyesi'nden ot ve atık yangını uyarısı

Manisa İtfaiyesi'nden ot ve atık yangını uyarısı

İTFAİYENİN YANGINA GECE MÜDAHALESİ

Karayolları Omurga Erimli Hayvan Yangına Müdahale 

-OT YANGININDAN DETAYLAR
-İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI GÜRHAN İNAL AÇIKLAMA
-ATIK YANGINI GÜNDÜZE MÜDAHALE
-OT YANGINI VE VERDİĞİ ZARAR DETAY

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı son 3 günde birçok ot ve atık yangınına müdahale etti. Bu tür yangınların toprağa ve doğaya ciddi zararlar verdiğini vurgulayan İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Kuru ot ve atık yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olmaktadır” dedi.
Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte ot ve atık yangınları meydana gelmeye başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son 3 günde birçok yangına müdahale etti. Bu yangınlar sonucu çevredeki komşu tarlalara, hayvan barınaklarına, ev ve yerleşim yerlerine yangınların sıçraması nedeni ile büyük yangınlara dönüşme ihtimalinin bulunduğunu da belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Yol kenarındaki ot ve atık yangınları sonucu oluşan yoğun duman, karayollarında araç sürücülerinin görüşünü etkileyerek kazalara sebep verebilmektedir. Ayrıca ot ve atık yangınlarında birçok omurgalı ve omurgasız canlı da yanmaktadır. Yangınlar söndürüldükten sonra kaplumbağa, tavşan ve bazı kuş türlerinin yanarak öldüklerini ya da can çekiştiklerini görmekteyiz. Ayrıca yakılan toprakta bitkilere yararlı besin maddeleri azalmakta, toprağın verimliliği düşmektedir. Kuru ot ve atık yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olmaktadır” dedi.

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