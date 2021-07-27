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MANİSA - İki aile arasında kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
MANİSA - İki aile arasında kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

MANİSA - İki aile arasında kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

- İki aile arasında yaşanan kavga - Zanlıların sağlık kontrolüne götürülmeleri - Zanlıların hastaneden Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi - Zanlıların İlçe emniyetten adliyeye sevk edilmeleri Manisa 'da iki aile arasında kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır şekilde yaralandı.Beşeylül Mahallesi'ndeki Kuyucak Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin gençleri arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.Kavgada ağır yaralanan Doğan P. (22), Fehmi P. (32), Halil Y. (21) ve Yusuf P. (20) hastaneye kaldırıldı. Yusuf P, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Olaya karışan Serdar Y. (23), Reşat Y. (21) ve Fırat P. (21) yakalandı. Şüpheli Kahraman Y'nin (27) yakalanması için çalışma başlatıldı.Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine destek için, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekibi de ilçeye sevk edildi.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastane Akalan Trol 

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