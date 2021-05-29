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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MANİSA - Haşhaş ekili tarlalar görsel şölen sunuyor

MANİSA - Haşhaş ekili tarlalar görsel şölen sunuyor

- Haşhaş tarlasının havadan görünüşü (drone) - Haşhaş tarlasında yabani ot toplayan çiftçiler - Gökçeören Mahalle Muhtarı Mustafa Erdem ile röportaj - Haşhaş çiçekleri Manisa 'da haşhaş ekili tarlalar görsel şölen sunuyorMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesindeki ovalarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kontrolünde ekilen haşhaşların çiçek açmasıyla güzel görüntüler oluştu.Gökçeören Mahallesi ve çevresindeki arazilerde yasal izinle her yıl 1500 dekarda ekimi yapılan haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.İlçede yaklaşık 60 yıldır ekilen haşhaşın "gobak" olarak tabir edilen kapsülleri TMO tarafından alınırken, tohumları ise gıda sektöründe değerlendiriliyor. - Görsel şölen yolcuların dikkatini çekiyorBölgede her yıl bu dönemde çiçek açan haşhaş bitkileri ise ovaya renk katıyor.Tarlalarda zararlı ot ayıklayan üreticilerin eşlik ettiği manzara, fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.Mahalle Muhtarı Mustafa Erdem, bitkinin, çiçek açtığı bu dönemde fotoğraf sanatçılarının ilgisini çektiğini dile getirdi.Erdem, yoldan geçen çok sayıda vatandaşın da manzara nedeniyle bölgede mola verdiğini söyledi.

Gıda Sektörü Haşhaş Trol 

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